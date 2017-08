Com o objetivo de promover a conscientização a respeito da esclerose múltipla, a associação Amigos Múltiplos pela Esclerose (AME) promove neste domingo, 27, em São Paulo, o “Pedale por uma Causa – Esclerose Múltipla”. O evento ciclístico, que está em sua terceira edição, tem como objetivo marcar o Dia Nacional de Conscientização da EM.

A largada está prevista para às 9 horas, no Club Athletico Paulistano, na zona sul da capital.

“Estamos felizes em, mais uma vez, desenvolver esta ação que coloca em foco um tema sensível de forma leve e divertida. É uma oportunidade de dar voz à comunidade afetada pela doença e, ao mesmo tempo, conscientizar a população sobre os seus sinais, lembrando a importância do diagnóstico precoce”, afirma Gustavo San Martin, fundador da AME. “Este ano, com a campanha ampliada para oito cidades, a expectativa é reunir mais de 800 pessoas”.

No ano passado, o evento – que aconteceu em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS) – reuniu cerca de 500 pessoas e arrecadou mais de 500 quilos de alimentos. Este ano, o passeio ciclístico acontecerá, pela primeira vez, em outras quatro cidades: Alfenas (MG), João Pessoa (PB), Pirassununga (SP) e Santo André (SP) – com exceção de João Pessoa, que será das 7h às 11h, todos os demais serão no mesmo dia e horário. Haverá também coleta de alimentos não perecíveis, que serão doados às entidades assistenciais locais.

O “Pedale por uma Causa” terá percurso de 2,5 quilômetros e é aberto ao público, sem restrição de idade.

AME

A AME – Amigos Múltiplos pela Esclerose nasceu do sonho de divulgar a EM e contribuir para a busca de diagnóstico precoce, tratamento adequado e melhora na qualidade de vida das pessoas com esclerose múltipla, seus amigos e familiares. Sem fins lucrativos, a organização reúne, desde 2012, amigos múltiplos com a missão de compartilhar informação de qualidade sobre a EM de forma gratuita e acessível.

SERVIÇO

Pedale por uma Causa – Esclerose Múltipla”

Domingo, 27 de agosto, das 9 às 13 horas.

Club Athletico Paulistano (Rua Honduras, 1.400 – Jardim Paulista).

Para realizar a inscrição, acesse https://agostolaranja.org.br/. A AME solicita doação de 1 kg de alimento não perecível. A inscrição dá direito a camiseta oficial do evento e medalha de participação.