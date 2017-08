BC e Cade instituem grupo para estudos sobre defesa da concorrência no SFN

O Banco Central e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) anunciaram nesta segunda-feira, 21, a criação de um grupo de trabalho para realização de estudos sobre a defesa da concorrência no âmbito do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Os estudos tratarão, inclusive, da forma e dos limites das atuações e da cooperação entre o BC e o Cade.

Em nota conjunta, as duas instituições esclareceram que o grupo de trabalho contará com a participação de quatro representantes do BC e de outros quatro do Cade, “tendo como prazo para conclusão das suas atividades 120 (centro e vinte) dias, contados da data da primeira reunião”. “Esse prazo pode ser prorrogado por igual período, mediante ato específico.”

O resultado dos estudos será apresentado à administração das instituições, “para conhecimento, análise e eventuais encaminhamentos e providências”.