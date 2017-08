Na próxima terça-feira (22/08), São Caetano recebe a primeira edição do Workshop Tipping Point Talks. O encontro tem como tema Digital Factory e vai abordar o cenário atual da indústria, além de discutir quais os possíveis caminhos para uma Indústria 4.0. A entrada é gratuita.

O conceito, que surgiu na Alemanha em 2011, trouxe muitas dúvidas e questionamentos na indústria nacional. Hoje, o termo Indústria 4.0 tomou força e aponta que o mercado produtivo não terá chance de sobreviver se não se adaptar às transformações, que são inevitáveis. A primeira edição do evento contará com palestras da GM, Siemens, Quantum4 e do reitor do Centro Universitário FEI, que compartilhará suas experiências e visões sobre o assunto.

O evento é voltado para executivos das áreas de Inovação, Tecnologia, Engenharia, Operação e RH de empresas industriais. As inscrições devem ser feitas pelo do e-mail info@integradora.com.br.

Serviço

Data: 22 de agosto – 14h30 às 19h

Local: Alameda Terracota, 185 – Torre Park – São Caetano

Inscrições: Nome, RG, telefone, empresa e cargo para info@integradora.com.br

Site: http://tptspi.com.br/.