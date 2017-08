Homem é preso por tentar colocar explosivo em estátua de líder Confederado

Um homem foi preso em Houston, Texas, nos Estados Unidos, após ser acusado pelas autoridades de tentar implantar um explosivo em uma estátua de um líder Confederado em um parque da cidade.

Os heróis Confederados, dos Estados do Sul dos EUA, lutaram na Guerra Civil americana contra o fim da escravidão. Nos últimos dias, diversas cidades do país vêm retirando estátuas de heróis Confederados, após protestos racistas em Charlottesville, Virgínia, que deixaram diversos feridos e uma ativista morta.

O homem, de 25 anos, foi encontrado com duas caixas de fitas adesivas, fios e uma garrafa com um líquido de compostos utilizados como explosivos. Fonte: Associated Press.