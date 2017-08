A Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) venceu, no dia 19 de agosto (sábado), a 13ª edição do Desafio Fleury, uma gincana cultural destinada aos alunos do sexto ano de Medicina do Estado de São Paulo. Nesta edição, 11 instituições participaram do desafio. As segundas e terceiras colocadas foram, respectivamente, a Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). O evento é promovido pela rede de laboratórios Fleury Medicina e Saúde.

A equipe da FMABC recebeu R$ 10 mil, dois iPads e dois cursos de Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (ACLS). Já a USP e a Unifesp receberam R$ 5 mil e R$ 3 mil, respectivamente, além de dois cursos de ACLS para cada uma delas. Os valores em dinheiro destinam-se à formatura das turmas representadas pelas equipes.

Na gincana, cada instituição foi representada por uma equipe de dois alunos selecionados previamente e que responderam, via voto eletrônico, perguntas sobre medicina diagnóstica elaboradas por assessores médicos do Fleury Medicina e Saúde. Além dos dois principais representantes de cada equipe, outros alunos participaram na plateia e ajudaram suas equipes a responder as questões e a conquistar pontos. A iniciativa tem como objetivo compartilhar o conhecimento médico por meio de gincana interativa entre cursos de medicina.

Além das instituições vencedoras, participaram da prova: Universidade Nove de Julho, Centro Universitário São Camilo de Medicina, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa da Misericórdia de São Paulo, Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Ciências Médicas de Santos, Faculdade de Medicina de Marília, Pontifícia Universidade Católica de Sorocaba e Faculdade Santa Marcelina.