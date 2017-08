Taylor Swift volta às redes sociais com vídeo de cobra

Dias após apagar repentinamente todo o conteúdo das redes sociais, intrigando os fãs, a cantora norte-americana Taylor Swift novamente causou furor ao postar um misterioso vídeo com uma cauda de um réptil, possivelmente uma cobra, aumentando as especulações de que irá anunciar um novo álbum em breve.

Ninguém entendeu muito bem o sentido do vídeo, mas os fãs não perderam tempo e já começaram a especular que pode ser uma resposta a Kim Kardashian, que em 2016 postou uma mensagem ‘comemorando’ o ‘dia da cobra’ no mesmo dia em que divulgou áudios em que Taylor conversava sobre uma música com Kanye West.

De qualquer forma, tudo indica que ainda ouviremos mais sobre Taylor Swift nos próximos dias.