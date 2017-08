O Atrium Shopping, em Santo André, e o Shopping Praça da Moça, em Diadema, participam da campanha inédita Agosto Black Brasil, que será realizada entre 24 e 27 de agosto. A ação é promovida pela AD Shopping, que administra os dois centros de compras da região.

A primeira edição traz uma megaliquidação com descontos de até 70%. “Nosso objetivo é promover oportunidades de compra em diversos segmentos, e esperamos um aumento de aproximadamente 30% no fluxo de consumidores nesses quatro dias de promoção. Com isso, nossa expectativa é gerar um incremento significativo nas vendas dos nossos lojistas. A ideia é que a campanha se consolide e faça parte do calendário anual da rede AD, bem como de outras redes do mercado”, informa Cristiane Moreira, coordenadora de Marketing Corporativo da AD Shopping.

No Atrium Shopping, além de aproveitar os descontos, o público poderá também se divertir com a presença dos personagens cosplays Batman e Homem Aranha Black, presentes no dia 27 de agosto, das 14h30 às 16h30.