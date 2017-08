O Colégio Singular das unidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano está com inscrições abertas para o concurso de bolsas. A prova acontece no dia 16 de setembro (sábado), às 9h. As inscrições devem ser feitas na unidade desejada.

Para os alunos que ingressarão em 2018 no 6º ano nas unidades do Liceu Monteiro Lobato e no Singular São Caetano, o concurso de bolsas e prova diagnóstica, respectivamente, acontecerão no dia 27 de agosto (domingo) às 9h. Já para os alunos do Ensino Médio que pretendem estudar nas unidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano, as provas serão simultâneas no dia 16 de setembro (sábado), às 9h. Em todos os níveis, o valor do desconto será proporcional ao desempenho do candidato.

Mais informações estão disponíveis no portal do Singular www.singular.com.br.