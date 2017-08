Um dos pioneiros do rock brasileiro que ultrapassa gerações, Raul Seixas, será homenageado nesta quinta-feira (24/8), com o show Viva Raul, às 20h, na Praça de Alimentação do Golden Square Shopping, na semana em que é relembrado os 28 anos da morte do cantor. O cantor e compositor baiano morreu em 21 de agosto de 1989.

Viva Raul fará um passeio por toda sua carreira, relembrando desde o impacto inicial como artista até os últimos hits no final dos anos 1980, como Cowboy Fora da Lei. O repertório será interpretado pelo cantor e ator Renato Ignácio que estudou gestos, trejeitos e a maneira de tocar violão para que a apresentação atingisse o máximo de perfeição.

O show privilegia as diversas facetas do artista: roqueiro, filósofo e o compositor capaz de fazer mágica com violão e guitarra acústica. O público poderá conferir uma apresentação inesquecível com figurino, cenário e projeções de uma viagem musical. Entre os principais hits estão: Metamorfose Ambulante, Tente Outra Vez, Gita, Eu nasci há dez mil anos atrás e Maluco Beleza, integram o set list do show.

Serviço

Show na Praça: Raul Seixas cover

Data: Quinta-feira, 24 de agosto

Horário: 20h

Local: Golden Square Shopping – av. Kennedy, 700/São Bernardo, São Paulo, Praça de Alimentação – Piso L3

Espetáculo gratuito