Com lesão na coxa, Arana desfalca o Corinthians contra a Chapecoense

O Corinthians terá uma importante baixa para o confronto com a Chapecoense, quarta-feira, em Chapecó, pelo Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Guilherme Arana está fora da partida em decorrência de um problema na coxa esquerda. Em seu lugar, o técnico Fábio Carille deve escalar Moisés para a partida.

Arana passará por exames médicos na terça-feira para saber a gravidade da lesão, mas já é sabido que ele não terá condições de encarar a Chapecoense. A contusão ocorreu durante a partida contra o Vitória, no último sábado, quando precisou deixar o jogo por não suportar as dores no local.

O lateral é um dos atletas que mais tem causado preocupação na comissão técnica devido ao excesso de jogos que tem disputado. Durante os 15 dias em que o Corinthians não jogou, ele foi um dos atletas que a comissão mais acompanhou de perto sua evolução e recuperação física.

Outro jogador que também passará por exames nesta terça-feira é o zagueiro Balbuena. Ele também se queixa de dores na coxa esquerda e assim como Arana é desfalque certo para o confronto, pois recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Vitória e precisará cumprir suspensão automática.

Completando a lista do departamento médico, o atacante Pedrinho passou nesta segunda-feira por uma cirurgia para retirada das amígdalas e deverá ficar longe dos gramados por cerca de dez dias. Assim, ele é desfalque certo contra Chapecoense e Atlético Goianiense, no próximo sábado.