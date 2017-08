Fonte do Parque do Ibirapuera será reinaugurada com apresentação musical

A fonte do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, será reinaugurada nesta segunda-feira (21/08), às 18 horas, com um show de águas e apresentação do maestro João Carlos Martins, da Camerata Bachiana e do tenor Jean William.

Segundo a prefeitura, a reforma da fonte é fruto de uma parceria com a empresa de cartões Elo. Foram investidos R$ 6,3 milhões para a renovação da iluminação e inclusão de programações de show das águas. O acordo inclui a manutenção da fonte, que estava desativada, por três anos.

A fonte vai funcionar diariamente com projeção de luz, jatos de água e som. Nos dias de semana, será das 9 horas às 12 horas e das 18 horas às 21 horas. Nos finais de semana, será das 9 horas às 12 horas e das 14 horas às 18 horas.

A prefeitura informou ainda que, durante dez dias, apresentações serão realizadas às 20h30 e às 21 horas.