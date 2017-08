Dez marinheiros estão desaparecidos após colisão de destroier dos EUA

A Marinha dos Estados Unidos informou que dez marinheiros estão desaparecidos e cinco ficaram feridos após o destroier USS John S. McCain colidir com o navio mercante Alnic MC perto de Cingapura, às 5h24 desta segunda-feira, 21, no horário local.

Operações de busca e resgate estão sendo realizadas com o auxílio de aeronaves. O destroier, dotado de mísseis teleguiados, estava indo para Cingapura para uma visita portuária de rotina e colidiu com o navio mercante no Estreito de Malaca, sofrendo danos em seu lado esquerdo, informou a 7ª Frota da Marinha dos EUA.