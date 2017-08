São Bernardo celebrou neste domingo (20/08) os 464 anos com o tradicional Desfile Cívico Militar, que ocorreu na rua Marechal Deodoro, com início na Praça Lauro Gomes e com dispersão na avenida Francisco Prestes Maia. O evento foi acompanhado por cerca de 10 mil pessoas, segundo a Guarda Civil Municipal (GCM). Antes, o chefe do Executivo participou da missa em comemoração ao aniversário celebrada pelo padre Ervino Vivian, na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, na Praça da Matriz, ao lado do pai Orlando, da esposa, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Carla Morando, do vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima, e demais secretários municipais e autoridades.

Organizado pela Secretaria da Educação, o desfile teve início com a revista da tropa. O chefe do Executivo se dirigiu até a esquina da rua Marechal Deodoro com a rua Municipal para revistar a tropa num jipe cedido pela Associação dos Veteranos da Segunda Guerra Mundial, acompanhado pelo secretário de Segurança Urbana, Carlos Alberto dos Santos, do tenente-coronel Ronaldo Faro, do 6º Batalhão da Polícia Militar, e do subtenente do Exército, J.Barros.

“A comemoração do aniversário de São Bernardo com o Desfile Cívico Militar é uma marca de nossa cidade. Neste ano, conseguimos deixar a festa ainda mais bonita, ampliando a participação das escolas e da sociedade civil. Muita gente prestigiou o evento, isso mostra o quanto a população de nosso município aprecia essa tradição”, afirmou o prefeito Orlando Morando.

Mais de 4,6 mil pessoas participaram do evento, com 10 escolas municipais, 12 escolas estaduais, duas particulares, um grupo da Fundação Salvador Arena, um grupo de Guardas Civis Municipais (GCM) com filhos, 12 grupos de escoteiros, integrantes da Secretaria da Saúde, a Banda Ongakutai e Katekitai, o Fórum Religioso e o Projeto Quebrando o Silêncio. Na apresentação cívica houve exibição de fanfarra e percussão. O desfile motorizado civil contou com uma jardineira da Auto Viação ABC, de 1961, veículos escolares, viaturas da Secretaria da Saúde, e veículos antigos da Secretaria de Serviços Urbanos.

O vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima, desfilou com o carro oficial usado pelo ex-prefeito Lauro Gomes em sua segunda passagem como chefe do Executivo (1960-1964). Trata-se de um Dodge Kingsway, importado dos Estados Unidos e fabricado em 1953. Este automóvel ficou abandonado por muitos anos, mas foi restaurado por esta administração.

Já a ala militar trouxe oficiais do Tiro de Guerra de São Bernardo e pelotões da Guarda Civil Municipal (GCM), além da tropa motorizada, com viaturas da Força Tática, Polícia Rodoviária, Policiamento Ambiental, Corpo de Bombeiros, Radiopatrulhamento, Ronda Escolar, Bases Comunitárias Móveis, do Plano de Auxílio Mútuo, da Defesa Civil e motos da Rocam, da Polícia Militar.