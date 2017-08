O Esporte Clube São Bernardo goleou neste domingo (20/08) a Francana, por 4 a 1, no Estádio Baetão, em São Bernardo, pela última rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

Com o resultado, o EC São Bernardo chegou aos dez pontos e terminou a segunda fase na liderança do Grupo 7. Classificado, agora o São Bernardo enfrentará o Taquaritinga nas quartas de final da Segundona. Datas e horários serão definidos no início da semana em reunião dos clubes na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF).