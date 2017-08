Will Power vence as 500 Milhas de Pocono na Indy e Kanaan é o quinto

O australiano Will Power fez uma excelente corrida de recuperação neste domingo e conquistou as 500 Milhas de Pocono da Fórmula Indy. Esse foi o terceiro triunfo da temporada e o 32º na carreira do piloto da Penske.

O resultado não só manteve Power na disputa pelo título, como coroou sua excelente corrida de recuperação. Após ter problemas nas voltas iniciais, o australiano chegou a cair para as últimas colocações, mas acertou na estratégia, assumiu a liderança e segurou seu parceiro Josef Newgarden nas voltas finais.

Embora não tenha conseguido a ultrapassagem, o norte-americano terminou em segundo e ampliou sua vantagem na liderança da temporada. Newgarden foi seguido por seu compatriota Alexander Rossi, que completou o pódio.

Atual campeão, o francês Simon Pagenaud também fez uma boa corrida e colocou sua Penske na quarta colocação. Em seguida veio o brasileiro Tony Kanaan, da Ganassi, que brigou pela liderança durante boa parte da prova, mas terminou apenas em quinto, logo na frente de seu companheiro neozelandês Scott Dixon.

Depois de bater no treino e largar apenas em 20º, o brasileiro Helio Castroneves reagiu durante a prova, conquistou importantes posições e terminou em sétimo. Ainda assim, ele perdeu a vice-liderança da temporada e caiu para a terceira colocação.

As dez primeiras posições foram completadas por Ryan Hunter-Reay, Graham Rahal e Carlos Muñoz, respectivamente oitavo, nono e décimo. Pole position, o japonês Takuma Sato decepcionou e foi apenas o 13º.

Com o resultado deste domingo, Newgarden se manteve na liderança da temporada, agora com 494 pontos, enquanto Dixon assumiu a segunda posição com 476, apenas quatro na frente de Castroneves – Pagenaud vem em quarto e Power é o quinto. A próxima etapa será disputada no sábado, com a disputa da etapa de Gateway, em Illinois.