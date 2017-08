Casemiro marca, Real Madrid domina e bate Deportivo La Coruña com tranquilidade

O Real Madrid se confirmou neste domingo como grande favorito do Campeonato Espanhol. Depois de vencer o Barcelona com extrema tranquilidade nos dois jogos da final da Supercopa da Espanha, a equipe de Zinedine Zidane enfrentou o Deportivo de La Coruña em sua estreia na competição, fora de casa. E novamente ganhou com muita facilidade: 3 a 0, com um dos gols marcados pelo brasileiro Casemiro.

Atual campeão do Espanhol e bicampeão europeu, o Real Madrid não fez grandes contratações para esta temporada, mas manteve a base e demonstrou que vem firme para repetir as conquistas.

E, mesmo sem contar com o astro Cristiano Ronaldo neste domingo, que se reapresentou depois do elenco e ainda readquire a melhor forma física, o Real Madrid ignorou o mando do La Coruña. Fez 2 a 0 no primeiro tempo e ainda marcou o terceiro após somente administrar o duelo na etapa final.

E o primeiro gol veio logo aos 20 minutos, quando Gareth Bale aproveitou rebote do goleiro Rubén Martínez, em chute de Modric. A bola ainda passou por Benzema antes do galês completar.

O La Coruña ainda se reorganizava quando o Real Madrid ampliou apenas seis minutos depois. E o gol foi todo brasileiro: Marcelo cruzou rasteiro, a bola atravessou a área e Casemiro escorou para as redes.

Desnorteado após sofrer o segundo gol, o La Coruña não teve forças para reagir. Apenas via o Real Madrid tocar a bola, sem ameaçar Keylor Navas. E, já aos 16 do segundo tempo, Kroos recebeu da entrada da área, chutou colocado e definiu o placar. Florin Andone ainda desperdiçou pênalti nos acréscimos, em lance que resultou na expulsão de Sergio Ramos.

O Real Madrid volta a campo pelo Espanhol no próximo domingo, quando recebe o Valencia, no Santiago Bernabéu. E, no sábado, o La Coruña tenta se reabilitar diante do Levante, fora de casa.