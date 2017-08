EUA, Canadá e México concluem primeira rodada de negociação do Nafta

Estados Unidos, México e Canadá encerraram neste domingo, em Washington, a primeira rodada de discussões para renegociar o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta). A renegociação do Nafta é um dos principais objetivos do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, que já classificou o acordo de 23 anos como o pior da história. Em comunicado conjunto, os três países disseram que especialistas abordaram dezenas de diferentes tópicos ao longo dos cinco dias de discussões, mas não deram mais detalhes. Confirmaram apenas que vão seguir o cronograma previsto para concluir a renegociação. Os países se reúnem novamente entre 1º e 5 de setembro no México, no fim de setembro no Canadá e em outubro nos EUA.

“O alcance e o volume das propostas durante a primeira rodada da negociação refletem um comprometimento de todos os três países com um resultado ambicioso e reafirmam a importância de se atualizar as regras que governam a maior área mundial de livre comércio”, diz o comunicado.

Enquanto os EUA pretendem revisar o acordo para diminuir seu déficit comercial e trazer de volta empregos na indústria, Canadá e México, de modo geral, esperam apenas limitar as mudanças ao tratado. Na última quarta-feira, o representante de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, disse que seu país não está interessado em um “simples ajuste” e buscaria mudanças ambiciosas.

Trump e outros críticos do Nafta alegam que o acordo estimulou muitas indústrias a se mudarem para o México em busca de mão de obra mais barata. Negociadores de Canadá e México concordam que o Nafta precisa ser atualizado, mas dizem que o acordo é uma história de sucesso econômico por ter ampliado o comércio entre os três países. Fontes: Dow Jones Newswires e Associated Press.