Maia e Imbassahy chegam ao Jaburu para encontro com Temer

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, chegaram por volta das 16h deste domingo, 20, ao Palácio do Jaburu, residência oficial do presidente Michel Temer. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, já estava com Temer. Segundo um auxiliar do presidente, os dois estariam articulando os trabalhos da semana.

De acordo com fontes, enquanto estava na conversa com Moreira Franco, Temer telefonou para Maia e o convidou para ir ao Jaburu. Há a expectativa que mais ministros compareçam à reunião deste domingo. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, já estava retornando de Porto Alegre para Brasília no horário acima.

Um dos objetivos do encontro de hoje é buscar agendas positivas para ajudar na retomada da economia. A previsão, segundo uma fonte, é que na próxima Quarta-feira (23) o governo faça um evento para lançar o programa Crescer. Na verdade, o projeto já foi lançado em setembro de 2016 e tem como objetivo reformular o modelo de concessões no Brasil, além de fortalecer a segurança jurídica, a estabilidade regulatória e modernizar a governança.

No discurso em 13 de setembro do ano passado, durante a abertura da primeira reunião do Conselho do Programa de Parceiras de Investimentos (PPI), Temer disse que ele e os ministros do colegiado começariam a produzir os atos normativos necessários para as concessões que o governo quer realizar. O chamado projeto Crescer trará privatizações de aeroportos, portos, ferrovias, rodovias, áreas de exploração de petróleo e distribuidoras de energia.