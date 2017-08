Polícia do México resgata 115 migrantes da América Central

A polícia do Estado mexicano de Veracruz informou neste domingo que resgatou pelo menos 115 migrantes da América Central na cidade de Alto Lucero. Segundo a rede de TV Televisa e o jornal El Universal, os migrantes foram encontrados em um caminhão no sábado e muitos estavam desidratados. A polícia disse que eles estavam recebendo cuidados médicos mas não forneceu mais detalhes. O território de Veracruz se estende por boa parte da costa do Golfo do México e o Estado é uma rota bastante usada por migrantes que tentam chegar aos Estados Unidos. Fonte: Associated Press.