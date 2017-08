O amor de Prince (foto) por roxo vai ser homenageado pela Pantone. A empresa referência em tendências de cor anunciou que se reuniu com os herdeiros do cantor para prestar um tributo à vida e ao legado do artista, com uma cor personalizada chamada “Love Symbol #2”.

A cor roxa tinha muito significado para Prince desde que lançou a música “Purple Rain”, em 1984. “A cor roxa era sinônimo de quem Prince era e sempre vai ser. É uma ótima maneira de manter o legado dele vivo para sempre”, disse Troy Carter, responsável pelo setor de entretenimento do patrimônio Prince em um comunicado no site da Pantone.

O tom de roxo foi inspirado pelo piano Yamaha customizado pelo próprio Prince, que planejava levar o instrumento em sua turnê. O desejo do astro pop, porém, não pode ser realizado porque ele morreu em abril do ano passado, aos 57 anos.