Parlamento do Irã aprova 16 dos 17 ministros propostos por presidente reeleito

Parlamentares iranianos aprovaram neste domingo 16 das 17 indicações do presidente reeleito Hassan Rouhani. Entre os nomes avalizados está o do primeiro ministro da Defesa em 25 anos que não é ligado à linha-dura Guarda Revolucionária no país.

O presidente do Parlamento, Ali Larijani, disse que entre os nomes aprovados está o ministro das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif, que negociou o acordo nuclear de 2015 com as potências mundiais. Ele obteve 236 votos favoráveis. O ministro do Petróleo, Began Zanganeh, teve apoio de 230 dos 288 parlamentares que votaram. O Parlamento tem 290 cadeiras.

O maior número de votos foi para o general Ami Hatami para ministro da Defesa, com 261. A nomeação dele indica que o moderado Rouhani e o Legislativo continuam com uma postura pragmática para controlar as tensões entre o Irã e outras potências mundiais.

Em julho, o Irã lançou um foguete com a capacidade para levar um satélite, o que gerou condenação internacional de países como França, Reino Unido e Estados Unidos. Os três países estavam entre os que fecharam o acordo sobre o programa nuclear iraniano.

Hatami, de 51 anos, disse que a melhora do programa de mísseis está na agenda dele. Rouhani pediu ainda que Hatami melhore os laços entre o Exército e a Guarda Revolucionária, além de usar tecnologia moderna para melhorar o arsenal do país.

O Ministério da Defesa tem entre suas atribuições produzir armas tanto para o Exército quanto para a Guarda Revolucionária, que está encarregada do lançamento dos mísseis balísticos do país. A Guarda é uma força paramilitar que responde diretamente ao líder supremo, aiatolá Ali Khamenei.

Rouhani disse ainda aos legisladores que o objetivo principal de Zarif na chancelaria é manter o acordo nuclear e atrair investimento estrangeiro e de tecnologia. Em 2015, os EUA e outras seis potências mundiais fecharam um acordo com o Irã, no âmbito do qual o país desistiu de avançar com seu programa de armas nucleares, em troca da redução da maioria das sanções que o afetavam. “Nenhum país tem sucesso recorrendo ao isolamento”, afirmou Zarif. “Nós queremos que seja investimento estrangeiro ou tecnologia.”

Rouhani disse que o país precisa de cerca de US$ 200 bilhões em investimento estrangeiro no setor de petróleo e gás para modernizá-lo.

O ministro de Energia indicado pelo presidente, Habibolalh Bitaraf, foi o único nome não aprovado. Membros do Parlamento criticaram o fato de ele não ter um plano para lutar contra a seca e a crise de fornecimento de água no país, onde muitas cidades sofrem com racionamentos. Fonte: Associated Press.