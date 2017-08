C&A lança linha de camisetas sustentáveis

Sustentabilidade se tornou uma grande discussão no mundo da moda em 2017. Clientes cada vez mais questionam os seus hábitos de consumo, procurando alternativas que tenham um menor impacto ambiental no planeta e que sejam preocupadas com questões sociais da produção.

Aproveitando o debate, a C&A lança a sua primeira linha de camisetas sustentáveis, confeccionadas de uma forma social e ambientalmente responsáveis. Além disso, todas as etapas do processo produtivo tiveram reúso de água e se utilizaram de energia renovável.

A coleção recebe o nível Gold no Programa de Certificação da Cradle to Cradle™, que é uma forma de avaliar se o produto e os materiais utilizados em sua confecção são seguros para a saúde humada e para o meio ambiente. Essa certificação é dividida em nível Basic, Bronze, Silver, Gold ou Platinum e é concedida pelo Cradle to Cradle Institute.

A aposta é em um design clássico, que também facilite a reutilização do tecido no futuro. São 6 opções de cores da linha: branco, preto, rosa, azul pastel, azul marinho e azul esverdeado e cada peça custa R$19,99.