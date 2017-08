Espanha busca suspeito e vincula três vans a ataques na Catalunha

A polícia da Espanha estabeleceu neste domingo dezenas de controles de rodovias no nordeste do país para buscar o suposto condutor da van lançada contra pedestres em Barcelona. Treze pessoas morreram e cerca de 120 ficaram feridas no ataque da quinta-feira. Um marroquino de 22 anos, Younes Abouyaaquoub, é suspeito de ter cometido o ataque, reivindicado pelo Estado Islâmico. A operação policial se concentrava nas localidades de Ripoll e Manlleu, segundo a imprensa local. Horas depois do ataque em Barcelona, houve outro em Cambrils, também na Catalunha, que deixou uma pessoa morta.

As buscas se centravam em torno de um imã desaparecido que segundo a polícia pode ter morrido em uma grande explosão na casa dele na última quarta-feira. Os investigadores creem que o imã, Abdelbaki Es Satty, foi responsável por radicalizar os jovens que formavam a célula extremista e que a explosão pode ter sido um acidente, na casa localizada na cidade costeira de Alcanar.

A polícia espanhola ainda relacionou três vans de aluguel com o principal fugitivo da célula extremista islâmica. As três vans foram alugadas com o cartão de crédito de

Abouyaaquoub, disse no domingo um agente de polícia. A fonte, que pediu anonimato, disse que uma das vans foi a usada no ataque em Barcelona, outra foi encontrada em Vic, 70 quilômetros ao norte de Barcelona, e a terceira em Ripoll. A polícia acredita que a intenção dos extremistas era encher os veículos com explosivos para cometer um grande ataque. Os planos, porém, mudaram após a explosão na casa em Alcanar onde se preparava a operação. Fonte: Associated Press.