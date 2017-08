Em balanço apresentado na manhã deste sábado (19/08), a Prefeitura de São Bernardo divulgou que realizou a revitalização parcial de 357 próprios públicos, entre escolas, creches, hospitais, praças, patrimônios tombados e outros, por meio do Programa Parede Limpa, lançado pela Administração em março passado. A ação de zeladoria é baseada em mutirões de reparos e pintura realizados por voluntários da Prefeitura durante os finais de semana. O programa envolveu, em média, 250 colaboradores por sábado.

Além de prédios municipais, a ação também contemplou 16 escolas estaduais e incluiu intervenções artísticas, como as promovidas na EMEB Aloizio de Azevedo, no Jardim Calux, e na EMEB Ruy Barbosa, da Villa Duzzi. Já os centros culturais estão reservados para profissionais da região trabalharem com arte urbana.

“Foi um trabalho intenso, que durou 148 dias, desempenhado de forma voluntária. Não seremos coniventes com pichações e por isso o programa continua. Vamos seguir firmes nesta política de recuperação da cidade e de combate à degradação de bens públicos. Por onde se passa podemos ver que a cidade está diferente e mais bem cuidada. Agora, contamos com a ajuda da população para manter e denunciar os pichadores”, destacou o prefeito Orlando Morando durante a apresentação do balanço, realizada na EMEB Gildo dos Santos, no bairro Assunção.

Desde que a Lei foi sancionada, mais de 60 indivíduos já foram autuados em flagrante por pichação em muros. Os infratores responderão à Lei Municipal nº 6.548, que prevê multa de R$ 6.548,76 até R$ 16.371,91 para quem for flagrado danificando monumentos e bens tombados. A fiscalização para estes atos são feitas pelas Secretarias de Gestão Ambiental e Segurança Urbana. As denúncias podem ser feitas por meio do telefone pelo 153 ou pelo site: www.saobernardo.sp.gov.br/web/ sbc/lei-parede-limpa.