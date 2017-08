Neste sábado (19/08) a comunidade do Morro da Kibon ganhou uma praça revitalizada e algumas intervenções na região. O prefeito Paulo Serra e a primeira-dama Ana Carolina Barreto Serra, estiveram presentes para realizar também a entrega de roupas arrecadadas na Campanha do Agasalho, que atingiu neste ano a marca de mais de 150 mil peças doadas.

No pacote de microintervenções no Morro da Kibon, está a criação de uma área de lazer para as crianças, instalação de espaço de convivência, serviços de pintura e sinalização vertical e horizontal, além de revisão da iluminação pública e reforma da escadaria da comunidade.

“Precisamos acabar com o discurso de que prefeito não volta na comunidade depois que ganha eleição. Não viemos aqui prometer milagres, mas empenho, dedicação e olho no olho, sempre presente para ouvir a comunidade naquilo que pudermos melhorar. Vamos passar em todas as comunidades, atendendo as pessoas, ver o que for possível de executar e fazer”, diz Paulo Serra.

Agasalhos

A primeira-dama e presidente do Núcleo de Inovação Social, Ana Carolina Barreto Serra, participou da entrega de roupas para os moradores do Morro da Kibon e destacou e esforço e empenho da população na Campanha do Agasalho deste ano. “Mesmo com chuva ficamos felizes de ver este espaço cheio, vendo as pessoas recebendo as roupas e agasalhos, cuidando da família. O esforço de toda a cidade na primeira Campanha do Agasalho, fez com que mais de 150 mil peças fossem arrecadadas e distribuídas”, afirmou.