O São Caetano (foto) goleou a Portuguesa Santista, por 5 a 1, em São Caetano. Daniel Bueno e Carlão, duas vezes cada, e Ermínio marcaram os gols do Azulão, que lidera o Grupo 3 da Copa Paulista, com 18 pontos. O clube de Santos é o lanterna, com apenas três pontos.

Pela mesma chave, Água Santa e Juventus empataram, por 1 a 1, em Diadema. Rafael Martins anotou para os donos da casa, que estão na segunda posição, com 15 pontos. Cesinha fez para os visitantes, que estão na parte debaixo, com dez pontos.

Próxima rodada

O Azulão volta a campo pela Copa Paulista no próximo sábado (26). Na oportunidade o time dirigido por Luís Carlos Martins enfrenta o Taubaté, às 16h, novamente no Anacleto Campanella. Já o Água Santa encara o Santos B no sábado, fora de casa, na Vila Belmiro, às 16h.