Soares e Murray arrasam Melo e Kubot e vão à final de Cincinnati

No confronto entre os amigos e parceiros de dupla na Copa Davis, Bruno Soares levou a melhor sobre Marcelo Melo neste sábado, na semifinal do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Soares e o escocês Jamie Murray derrotaram Melo e o polonês Lukasz Kubot por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, em 1h22min.

Na decisão do título, Soares e o parceiro britânico vão encarar os vencedores do confronto entre os franceses Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert e a parceria formada pelo local Ryan Harrison e pelo neozelandês Michael Venus. Eles vão se enfrentar ainda neste sábado.

No terceiro confronto entre os brasileiros nesta temporada, Soares e Murray praticamente não deram chances aos rivais. Eles terminaram a partida sem ter o saque ameaçado. Por outro lado, faturaram duas quebras sobre o serviço de Melo e Kubot, uma em cada set da partida.

O triunfo teve sabor de vingança para Soares/Murray, que vinha de duas derrotas para os adversários, em Indian Wells e Miami, na primeira metade da temporada. Curiosamente, os dois torneios são disputados em piso semelhante ao de Cincinnati, embora um pouco mais lentos.

Atual campeão de Cincinnati, na época jogando ao lado do croata Ivan Dodig, Melo não defendeu os pontos do título. Assim, colocou em risco a posição de número 1 do mundo na lista individual das duplas.

Com a derrota, ele e Kubot agora vão se concentrar na preparação para o US Open, quarto e último Grand Slam da temporada, que terá início no dia 28.