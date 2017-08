Vale quer acelerar migração para novo Mercado

Após ser bem-sucedida em sua reestruturação societária, com a conversão voluntária de ações preferenciais (PN, sem direito a voto) por ordinárias (ON, com direito a voto), a Vale quer que todos os acionistas minoritários façam a troca. O objetivo é acelerar a listagem da empresa no Novo Mercado, segmento de nível de governança corporativa mais alto da Bolsa. A proposta da diretoria é manter na conversão das ações remanescentes o valor adotado na conversão voluntária: cada PN será trocada por 0,9342 ação ordinária.

Além da aprovação em assembleia geral, a nova conversão terá de ser submetida ao crivo dos acionistas titulares de ações preferenciais em uma assembleia especial. Em caso de aprovação, os preferencialistas que não concordarem com a proposta terão o direito de retirar-se da companhia, pelo valor patrimonial da ação. Terá direito quem mantiver a titularidade das suas PNs, sem interrupção, desde o encerramento do pregão de ontem, 18, até a data da retirada. O prazo para a conversão voluntária das PNs por ONs acabou no dia 11. Acionistas donos de 84,4% das ações PN aderiram.