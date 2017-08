Na mesma semana, o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), e o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fizeram tour pelas regiões Norte e Nordeste. No caso do tucano, dois chefes de Executivo do ABC o acompanharam nesta jornada e isso acabou causando a reclamação de muitos munícipes. Esses e outros detalhes foram destaque no Rastilho, do RDtv. Apresentação de Carlos Carvalho, Gustavo Baena e Samuel Boss. Confira os detalhes.

Kiko e Michels acompanham Doria em “tour”

João Doria iniciou uma série de viagens para estados do Norte e Nordeste do país e levou uma grande comitiva onde alguns prefeitos da região o acompanharam. Em Palmas (TO), foi o prefeito de Ribeirão Pires, Kiko Teixeira (PSB), e em Natal (RN), foi o prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV). Foram muitas reclamações dos munícipes sobre os encontros. Michels chegou a rebater, afirmando que não utilizou dinheiro público nesta viagem.

Nota do raiting do Estado mantém linha 18 longe

A expectativa para o aumento da nota do raiting do estado de São Paulo acabou decepcionando. O Governo do Estado continua com nota C-, o que não permite a obtenção de créditos para financiamento de obras, o que diretamente impede algum financiamento para o início das obras da linha 18-bronze (Tamanduateí-Djalma Dutra), também conhecido como ‘Metro do ABC’.

Vereadores de São Caetano demonstram solidariedade a Jander Lira

Após a reportagem da TV Globo, onde a princípio demonstrou lapso de memória para relembrar os projetos relevantes aprovados na Câmara de São Caetano, o vereador Jander Lira (PP) acabou recebendo a solidariedade dos seus colegas de Casa. Muitos criticaram a edição realizada pela emissora. Na Câmara, também foi aprovada a reforma administrativa do Executivo.

Situação tenta evitar convocação de secretária de Saúde de Santo André

Continua a queda de braço entre os blocos de situação e oposição na Câmara de Santo André. Os governistas realizam uma série de manobras para evitar a convocação da secretária de Saúde, Ana Paula Peña Dias, para explicar o fechamento de sete unidades de saúde para reforma e revitalização, algo que faz parte do programa ‘Qualisaúde’. O pedido do oposicionista Willians Bezerra (PT), voltará a pauta na próxima semana.

Contas de Gabriel Maranhão são rejeitadas no TCE-SP

A Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) concedeu o parecer desfavorável as contas da Prefeitura de Rio Grande da Serra, em relação ao ano de 2015, ainda no primeiro mandato do prefeito Gabriel Maranhão (PSDB). Os motivos foram problemas relacionados ao pagamento dos precatórios e também sobre o uso de verbas para a Educação.