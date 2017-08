Dores de cabeça, sensibilidade dental, desgaste e quebra dos dentes pode estar associado ao bruxismo, um problema vivido diariamente pelos cidadãos e afeta aproximadamente 70% da população brasileira, de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde). Além destes, problemas com articulação, dificuldade de abrir e fechar a boca e fadiga muscular são outros sintomas que podem ser percebidos.

O movimento rítmico, involuntário e com consequências não são fáceis de serem identificados, pois podem passar despercebidos e o bruxismo pode ser descoberto apenas quando a pessoa vai ao dentista ou se depara com dentes desgastados ou quebrados. Trata-se de um hábito de ranger os dentes ou pressionar fortemente a mandíbula sem motivo funcional.

De acordo com Sidnei Goldmann, com mais de 20 anos de carreira e especialista em implantes dentários, o desgaste dos dentes pode envelhecer a pessoa mais rapidamente e ocasionar outros problemas sérios de saúde. “Há pacientes que reclamam de dores de cabeça constantes e não percebem que o problema está no posicionamento dental”.

O especialista explica que o estresse, hipertensão e ansiedade são os principais causadores da tensão maxilar, mas que há tratamentos para amenizar os sintomas do bruxismo. “O uso de placas de relaxamento, tratamento com botox ou reposicionamento bucal podem auxiliar no tratamento desta doença crônica, além de visitas a psicólogos, terapias, alongamento e até mesmo yoga, ajudam a diminuir a tensão”.

Sem tratamento adequado, a tensão maxilar pode se tornar um hábito não somente na hora de dormir, mas também em momentos de concentração como ler um livro, estudar, etc. O uso de placas de sono podem restringir o movimento dos músculos mastigatórios e amenizar o atrito e desgaste dos dentes. Além disso, evitar produtos com base de cafeína e não se agitar muito antes de dormir pode melhorar o quadro do paciente.

O cirurgião dentista buco-maxilo-facial, Luiz Fernando Brancaglione, explica em entrevista ao RDtv, que a ansiedade é outro fator predisponente ao bruxismo, que pode evoluir para uma má oclusão dentária (quando os dentes não fecham corretamente) ou problemas sérios com mordidas.

“O bruxismo pode ser detectado ao ver os dentes caninos desgastados, língua e bochecha, são marcadas com uma linha branca por ser jogadas contra os dentes”. Para o especialista, situações que exigem extrema concentração e estresse podem desencadear o problema.

A psicóloga do hospital Assunção, em São Bernardo, Barbara Bastoni dos Santos, diz que entender a origem do problema e apostar em ações relaxantes podem diminuir o quadro. “O bruxismo normalmente tem uma causa emocional que traz consequências como ranger os dentes, desenvolver dores no peito, etc. A saída é apostar em atividades relaxantes que podem ou não ser brutas”. (Colaborou Amanda Lemos)