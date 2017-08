Proibição de filhos e outras curiosidades sobre o Miss Brasil

Apesar de existirem registros de misses Brasil desde os anos 1900, a partir de 1954 o concurso tem o formato dos dias atuais, ocorrendo anualmente com representantes de todos os Estados.

A edição de 2017 do evento ocorre neste sábado, 19, em Ilhabela, em São Paulo. Entre as curiosidades do evento estão a proibição de casamentos e filhos para as candidatas, além dele ter impulsionado a carreira de algumas atrizes como Vera Fischer e Grazi Massafera.

1 – Existem registros de eleições de Misses Brasil desde os anos 1900, apesar de alguns historiadores apontarem uma francesa naturalizada brasileira como a primeira miss, em 1865.

2 – O concurso existe no formato atual, com representantes de todos os Estados e ocorrendo uma vez por ano desde 1954. A primeira vencedora foi a baiana Martha Rocha.

3 – Nas décadas de 1950 e 1960, o evento era o segundo programa mais assistido na televisão brasileira, perdendo apenas para os jogos da seleção de futebol. Na época, a transmissão era feita pela TV Tupi.

4 – Duas brasileiras já ganharam o Miss Universo: a gaúcha Ieda Maria Vargas, em 1963, e a baiana Martha Vasconcellos, em 1968.

5 – Existem algumas regras principais paras as mulheres se candidatarem ao concurso, entre elas nunca ter sido casada ou mãe, nem ter sido fotografada ou filmada despida, expondo os seios ou partes íntimas.

6 – Joseane de Oliveira, ganhadora do concurso em 2002, era casada quando foi eleita miss. A informação veio à tona no fim de seu reinado, e ela afirmou que os organizadores sabiam.

7 – O regulamento do concurso permite que as candidatas representem Estados nos quais não nasceram nem residam. Por exemplo, Raissa Santana, Miss Brasil 2016, é baiana mas foi eleita pelo Paraná.

8 – O Rio Grande do Sul é o Estado com mais vencedoras – são 13 no total. Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro vêm em 2º lugar com oito cada um.

9 – Algumas personalidades da televisão brasileira começaram suas carreiras em concursos de miss, entre elas Vera Fischer, Renata Fan e Grazi Massafera.

10 – Por conter uma palavra em inglês (miss), o nome do concurso não pode ser registrado. Por isso, existem diversos concursos que levam o mesmo nome.