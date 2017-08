As companhias Mahle, Maxion e Schaeffler estão com inscrições abertas para cursos remunerados de qualificação profissional. São 60 vagas disponíveis para jovens residentes próximos às unidades destas empresas, com idade mínima de 17 anos e renda per capita inferior a um salário mínimo. Os cursos têm duração média de 800 horas e serão ministrados nas empresas por educadores voluntários.

A iniciativa é fruto de uma parceria firmada entre as empresas e a Fundação Iochpe com o Formare, programa de qualificação profissional para jovens em situação de desvantagem econômica e social.

Veja abaixo mais informações sobre as inscrições em cada companhia:

Empresa: Mahle

Local: São Bernardo, Santo André e Diadema

Quantidade de vagas: 20

Curso: Operador de Máquinas-Ferramentas

Período de inscrições: até 25 de agosto

Requisitos: é preciso não ser filho, enteado, irmão ou dependente de colaborador da Mahle; desejo em seguir formação profissional para trabalhar em ambiente fabril; ter renda máxima de um salário mínimo por pessoa da família; não ser ex-aluno Formare ou ter participado de programas de aprendizagem; não ter cursado Ensino Superior; ter de 18 a 20 anos completados até dia 15/10/2017; e possuir o Ensino Médio completo em rede pública.

Inscrição: Interessados precisam ir até a Mahle – av. 31 de março, 2000 – das 10h às 12h e trazer currículo. Qualquer dúvida, entrar em contato com Marta Franco no e-mail marta.franca@br.mahle.com ou no telefone 11 4173-0711

Benefícios: registro na carteira de trabalho como aprendiz, remuneração proporcional, seguro de vida, assistência médica, transporte, refeição na empresa, material escolar, uniforme e certificado

Empresas: Maxion Structural Componentes, Maxion Wheels e Amsted Maxion

Local: Cruzeiro e região (SP)

Quantidade de vagas: 20

Curso: Mecânico de Produção de Estampados Metálicos

Período de inscrições: até 31 de outubro

Requisitos: Cursar o segundo ano do Ensino Médio de escolas da rede pública ou ter concluído neste ano, ter renda máxima de R$ 468 per capita, residir em Cruzeiro, Lavrinhas, Pinheiros, Embaú ou Quilombo, ter nascido em 1999 e não ser filho de colaborador Maxion ou Amsted-Maxion.

Inscrição: devem ser feitas na própria sede da Maxion, das 8h às 12h ou das 14h às 17h, e o jovem precisa ter em mãos o comprovante de escolaridade e os valores das rendas dos moradores da casa.

Benefícios: uniforme, material didático, refeição na empresa, convênio médico, odontológico, seguro de vida, vale transporte e bolsa auxílio.

Empresa: Schaeffler

Local: Sorocaba

Quantidade de vagas: 20

Curso: Assistente de Montagem em Série

Período de inscrições: até 31 de agosto

Requisitos: É necessário ter renda per capita de até meio salário mínimo, estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio em rede pública, não ter parentesco com colaborador da Schaeffler, não ter sido aprendiz anteriormente e não estar cursando ensino técnico ou faculdade. Ao se inscrever, o canditato deve preencher o campo ‘informações complementares’ com a lista de todos que residem na casa (incluindo o candidato) com nome, profissão e renda de todos que trabalham, mesmo que informalmente.

Inscrição: em https://www.vagas.com.br/vagas/v1560226/aprendiz-formare-schaeffler