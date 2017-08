Neste sábado (19), Joaquim conta a Bonifácio sobre o esconderijo de Thomas. Elvira se anima por estar chegando ao Rio de Janeiro. Os piratas tramam para capturarem Elvira. Thomas e Anna brigam. Leopoldina não consegue resistir a Dom Pedro. Nívea intimida Patrício. Greta reclama de seu golpe de suicídio não ter funcionado com Ferdinando. Diara entrega dinheiro a Matias para resgatar Libério da fazenda. Ferdinando se aconselha com Peter. Jacira é batizada como guerreira Tucaré. Piatã sente que Anna precisa de ajuda. Joaquim e Bonifácio denunciam Thomas ao comissário Egídio. Sebastião avisa a Thomas sobre o novo grupo de escravos para ser contrabandeado. Egídio, Joaquim e Bonifácio chegam à taberna e acusam Germana e Licurgo de cúmplices de Thomas. Elvira aceita ser a estrela do espetáculo da companhia de teatro. Fred afirma que se vingará de Thomas. Quinzinho mostra o quarto de Thomas para Joaquim, Bonifácio e Egídio. Amália aceita a sugestão de Peter para procurar Chalaça. Ferdinando pede Greta em namoro, e Schultz comemora. Libério é levado com outros escravos para fora da fazenda. Joaquim encontra provas contra Thomas. Elvira e a companhia de teatro chegam à cidade. Thomas é preso.