A Força do Querer: Bibi é levada para reconhecimento em delegacia

Chegou a hora da verdade para Bibi (Juliana Paes). Junto com outras mulheres ela está na delegacia participando de um reconhecimento. O objetivo é que a mulher que comprou gasolina e colocou fogo no restaurante de Dantas (Edson Celulari) seja reconhecida pelo frentista do posto.

“Elas não estão vendo você, viu? Não tenha medo de apontar! A visão é só daqui pra lá!”.