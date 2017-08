Nadal vence a 1ª do dia e encara Kyrgios ainda nesta sexta em Cincinnati

Rafael Nadal cumpriu até com tranquilidade sua primeira tarefa do dia. Venceu o também espanhol Albert Ramos-Viñolas sem perder sets e, portanto sem sofrer maior desgaste, garantiu o lugar nas quartas de final do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Ainda nesta sexta-feira ele enfrentará o australiano Nick Kyrgios.

A jornada dupla para Nadal e para o próprio Kyrgios se deve ao mau tempo, que atrapalhou a programação da competição ao longo da semana. O australiano começou a partida contra o croata Ivo Karlovic ainda na noite de quinta. Mas só nesta tarde pôde finalizar a vitória por 4/6, 7/6 (8/6) e 6/3.

Nadal não chegou a entrar em quadra na quinta. Assim, sofreu maior prejuízo que o seu futuro rival. Menos mal para o espanhol que só precisou de 1h38min para superar Ramos-Viñolas por 7/6 (7/1) e 6/2. Como o próximo confronto do dia está marcado para as 22 horas (horário de Brasília), Nadal terá cerca de 5 horas de descanso entre uma partida e outra.

Diante do 24º do ranking, Nadal não encontrou maiores dificuldades na quadra dura de Cincinnati. Apesar do tie-break no set inicial, ele não teve o saque ameaçado ao longo da parcial. E venceu o tie-break cedendo apenas um ponto. Na segunda parcial, salvou quatro break points, sem sofrer quebras, e se impôs no saque do rival em dois games.

Atual número dois do mundo, o dono de dez títulos em Roland Garros voltará ao topo do ranking na próxima segunda-feira, desbancando o escocês Andy Murray. O britânico cairá da primeira posição em razão da ausência em seguidos torneios e também por causa do forte crescimento de Nadal ao longo da temporada.

Assim, Nadal chegará ao US Open como o principal favorito ao título com critério no ranking. O espanhol defenderá a liderança diante da ameaça do suíço Roger Federer, que terá chances de desbancar o rival no quarto e último Grand Slam da temporada, com início marcado para o dia 28.