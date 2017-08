Celtics anuncia que aposentará camisa 34 de Paul Pierce na próxima temporada

O Boston Celtics confirmou nesta sexta-feira que vai aposentar a camisa de Paul Pierce. Como já vinha sendo especulado desta a última quinta, a tradicional franquia da NBA não permitirá que nenhum outro jogador vista o número 34, que foi utilizado pelo ala durante as 15 temporadas em que defendeu a equipe de Massachusetts.

“No momento em que fui escolhido no Draft pelo Celtics, sabia que estava chegando a uma das organizações mais históricas da NBA. Por 15 anos, joguei no Garden (ginásio do Celtics), olhando para cima e vendo as camisas aposentadas de alguns dos jogadores mais icônicos do basquete. Agora, ser reconhecido ao lado daqueles nomes é uma grande honra. Sempre disse que seria um Celtic pela vida, e agora isso realmente será verdade”, comemorou o jogador.

Aos 39 anos, Pierce anunciou a aposentadoria ao fim da última temporada, que disputou pelo Los Angeles Clippers. Recentemente, assinou contrato simbólico de apenas um dia com o Celtics, para poder se aposentar como um jogador da franquia. Ao longo da carreira, também vestiu as camisas do Brooklyn Nets e do Washington Wizards.

Mas foi mesmo no Celtics que Pierce virou ídolo. Escolhido na décima posição do Draft de 1998, amargou uma das piores sequências da história da vitoriosa franquia entre o fim dos anos 1990 e começo dos anos 2000. Somente com a chegada de Ray Allen e Kevin Garnett, além do Draft de Rajon Rondo, conseguiu chegar a seu único título, em 2008. Sua lealdade ao time na época de baixa, no entanto, foi o que o fez ser um dos jogadores mais queridos pela torcida.

“Eu sempre serei grato pelo sacrifício que o Paul fez para ajudar o Celtics a ser grande”, disse o ex-jogador e atual presidente das operações de basquete do Celtics, Danny Ainge. “Seu amor pelo jogo era contagiante e seu talento e trabalho duro eram lendários. Ele foi um dos melhores jogadores de sua era.”

Ao longo de 15 anos, Pierce se tornou o segundo maior pontuador da história do Celtics, com 24.021 pontos – atrás de John Havlicek, com 26.395 -, sétimo maior reboteiro, com 6.651 rebotes, quinto maior assistente, com 4.305 assistências, e maior ladrão de bola, com 1.583 roubos.

A cerimônia da aposentadoria de sua camisa acontecerá no dia 11 de fevereiro do ano que vem, diante do Cleveland Cavaliers, no TD Garden. Nela, Pierce se tornará o 22.º nome do Celtics a ter o número aposentado, ao lado de nomes como Bill Russell, Bob Cousy, John Havlicek, Don Nelson, Sam Jones, Cedric Maxwell, Kevin McHale e Larry Bird.