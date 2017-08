Soares e Murray vencem e vão à semifinal em Cincinnati

O brasileiro Bruno Soares e o escocês Jamie Murray garantiram lugar na semifinal do Masters 1000 de Cincinnati nesta sexta-feira. Cabeça de chave número três, a dupla derrotou o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4, em 1h38min.

Apesar do triunfo em sets diretos, Soares e Murray sofreram para vencer o equilibrado confronto contra os experientes rivais. No set inicial, com uma quebra de saque para cada lado, a definição ficou para o tie-break. E, na segunda parcial, a dupla do brasileiro faturou apenas uma quebra, em duas chances cedidas pelos adversários.

Na semifinal, Soares poderá reencontrar o compatriota Marcelo Melo, com quem forma dupla na Copa Davis. Para tanto, Melo e o polonês Lukasz Kubot, campeões de Wimbledon, terão que vencer a dupla formada pelo indiano Rohan Bopanna e pelo croata Ivan Dodig. O confronto será realizado ainda nesta sexta-feira.