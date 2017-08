Baciadas cheias, cestos com montes de roupas e filas gigantes no provador são sinais de que a liquidação de inverno já começou. É entre julho e agosto que muita gente aproveita para renovar o guarda-roupa com tendências da moda e fazer estoque para a próxima estação fria. Embora o preço seja tentador, os profissionais da moda e economia recomendam cautela na renovação das peças. Comprar somente o essencial e reparar nas costuras são algumas das dicas que alertam que soltar o freio nas liquidações pode complicar o orçamento.

Elizângela Gomes, professora de moda da Sigbol Fashion, afirma que cada consumidor tem um potencial de gasto e deve respeitá-lo para não se atropelar nas contas. “Mulher ouve a palavra liquidação e já sai correndo. Para comprar, é legal antes olhar tudo o que você tem no guarda-roupa e ver o que falta. Não vai pelo baratinho, porque quando chegar em casa você não vai saber compor. A pergunta principal é: eu vou usar?, e depois: como?”, recomenda.

Um problema muito encontrado nas peças liquidadas é a falta de qualidade dos tecidos e costuras. Para evitar o problema, a dica é ser detalhista. “Tem de olhar se as peças não são descartáveis, porque senão o barato sai caro. Tem de ver a durabilidade da peça e das costuras. Geralmente eu faço uma listinha daquilo que eu preciso e vou procurando nas liquidações. Temos de priorizar, ter peças fundamentais sem exagerar”, ressalta.

Ainda no quesito qualidade, Ricardo Brito de Almeida, docente de moda do Senac São Bernardo, se diz rigoroso na escolha de peças. Em liquidações, prefere comprar produtos de qualidade e versáteis e não preços atraentes. “As pessoas têm de pensar em duas questões: em produtos de inverno, tem de analisar a qualidade da peça. Em segundo, quantos looks eu consigo fazer com essa peça?”, comenta.

Apesar das ofertas, Doroti Gomes Cavalini, diretora do Procon Santo André, recomenda que os preços sejam vistos antes da compra. A tranquilidade é essencial na escolha da roupa. Na euforia, os pequenos defeitos se tornam imperceptíveis. Também é recomendável experimentar as peças para evitar a troca, manchas ou outros defeitos de vestuário. As lojas não têm obrigação de realizar trocas. “Recomendo que na hora da compra, [o cliente] leve em consideração que, mesmo com a possibilidade de troca, nesse período a grade de vestuário e calçados costuma ser falha, e também não há muitos itens disponíveis caso o modelo escolhido não agrade”, diz.

Moda – Para não entrar na meia estação desatualizado, o mercado apresentou tendências que devem ser apostadas sem medo. Assim, na hora de fuçar as araras com preços mais acessíveis, fica fácil escolher itens que não vão sair das passarelas tão cedo. “De todas as apostas, o camuflado continua com pegada artística, efeitos digitais, uma cartela de cores mais tradicional, mas também nos tons de cinza e azul, mais gastado e neutro. O floral mais espaçado também continua com um design mais botânico, só que com fundos mais claros, como o rosa e azul em tons pastéis”, reforça Ricardo, que aposta também nos terrosos para as próximas estações.

Os cortes e modelagens também devem ser lembrados. “Os comprimentos midi [abaixo do joelho], listrado em tecidos mais encorpados, tênis arte com aplicações de bordado, as camisas de tricolina, camisaria de algodão com um shape mais esportivo com acabamento em elástico continuam”, afirma.

Elizângela diz que o certo é apostar em peças mais leves e que possam ser usadas em qualquer condição climática. “O over size [peças maiores do que o número do manequim] dá para usar no verão com uma legging fininha e uma sandália. O jeans, que nunca sai de moda, pode ser usado no inverno sobrepondo outras peças, e no verão com outras mais leves. A moda sem gênero e o tricô com fibras leves também devem continuar em alta”, indica a professora, que recomenda peças em vinho e preto, consideradas atemporais.