O Cenforpe, no bairro Planalto, em São Bernardo, ganhou cursos gratuitos no restaurante escola. O ato foi oficializado nesta quinta-feira (17/08), e sela uma parceria entre a Prefeitura da cidade e o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). O projeto é mais uma ação que integra o calendário do aniversário de 464 anos da cidade.

Os cursos serão voltados para os alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) e munícipes cadastrados na CTR (Central de Trabalho e Renda). Serão oferecidos cursos para atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, copeiro, doceiro, pizzaiolo e salgadeiro, com carga horária de até 200 horas. Neste segundo semestre, serão oferecidos dois cursos, com 60 vagas. No ano que vem, segundo a Prefeitura, será ampliado para sete turmas com 210 vagas.

“A educação técnica amplia a possibilidade e cria condições de desenvolvimento tanto para o público jovem, recém-saído do Ensino Médio, como para o adulto, que busca capacitação profissional para se recolocar no mercado de trabalho. Por essa razão, buscamos um convênio para reativar o restaurante-escola do Cenforpe, que conta com uma cozinha industrial moderna. Com a parceria iniciamos um novo momento para o ensino profissionalizante”, explicou a secretária de Educação Suzana Dechechi.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Hiroyuki Minami, destacou a relevância do programa “Emprega São Bernardo” e da Central de Trabalho e Renda (CTR) no auxílio às pessoas que buscam recolocação profissional. “A iniciativa está inserida no plano de governo, tendo o objetivo de promover a geração de renda e emprego. Além dos cursos de gastronomia no restaurante-escola, também estamos firmando outros vínculos para oferecer cursos na ETEC São Bernardo e oficinas no CTR”, complementou Minami.

Jurandir dos Santos, gerente do Senac São Bernardo, destacou a importância do convênio. “O ato de hoje reafirma a responsabilidade do Senac, neste momento de crise, oferecendo cursos com formação completa e criando condições para o desenvolvimento profissional de jovens e adultos”, destacou.

Mais formação – A CTR encaminhará alunos para a EJA (Educação de Jovens e Adultos). O plano trata de mais uma parceria firmada entre as Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Educação. “Quando um trabalhador com pouca formação escolar chegar ao CTR, ele será encaminhado para a EJA (Educação de Jovens e Adultos) para que possa concluir o Ensino Fundamental”, finalizou Suzana Dechechi, secretária da Educação.