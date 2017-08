O momento de incerteza e instabilidade econômica que afeta o País, com escândalos políticos mal resolvidos, recessão e altíssimo nível de desemprego, não podia ser diferente e também afeta em cheio vários segmentos produtivos de São Bernardo. Com isso, muitos dizem não ter muito que comemorar no aniversário de 464 anos da cidade e esperam ações efetivas do governo para que o quadro desfavorável possa ser revertido.

O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (SMABC) avalia que a situação da conjuntura econômica atual é muito preocupante, já que ocorre desmonte no parque industrial da cidade. A entidade considera que algumas empresas têm migrado para outras regiões, que possuem fluxo logístico melhor ou condições mais vantajosas em relação a impostos.

“Existe uma grande preocupação com esse desmantelamento. Além disso, é preciso se preocupar também com a questão da inovação, incorporar novos processos para revitalizar nosso parque industrial. Não está havendo renovação, sobretudo na cadeia de autopeças”, avalia Wellington Damasceno, diretor executivo do sindicato.

Uma das boas notícias para o setor automotivo e que teve participação importante do SMABC ocorreu em junho com anúncio feito pela Volkswagen para fabricação de dois novos produtos em São Bernardo, o novo Polo e o sedan Virtus. “Esse investimento é a consolidação do futuro da planta na nossa cidade. Ele coroa toda uma negociação que vem sendo feita desde 2012”, diz.

Com aproximadamente 180 associados, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) de São Bernardo avalia que nos últimos 20 anos a cidade passa por um processo de desindustrialização muito grande, que também afeta a região e o Brasil. E diante da conjuntura econômica atual sofre muito mais pela característica industrial que oferece.“Acredito que os empreendedores sobreviventes a estes últimos dois anos podem se considerar verdadeiros heróis. Nossa entidade se fortaleceu pois houve muito mais união entre os seus associados”, afirma o diretor titular do Ciesp, Mauro Miaguti, ao acrescentar que a entidade mantém boa relação com o poder público municipal e discute a realização de projetos para fortalecer o segmento industrial.

Mercado imobiliário – Outro setor bastante afetado é o imobiliário. A Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradores (Acigabc) destaca que 2017 é um ano para renovação de esperanças e expectativas de futuro melhor a curto e médio prazos. “Estamos em tratativas com a Prefeitura para se criar uma lei de uso e ocupação do solo que possibilite a retomada do desenvolvimento sustentável da cidade. A lei na forma que se encontra engessou completamente o nosso setor”, pondera o presidente Marcus Santaguita.

Já a Associação Comercial e Industrial de São Bernardo (Acisbec) ressalta que a cidade sente os efeitos de forma contundente, pois acredita que se não há produção, inevitavelmente ocorre o desemprego e consequente queda no consumo. “A Acisbec tem reivindicado junto ao setor público a agilidade para aprovação da Lei de Incentivos Fiscais com intuito de promover o desenvolvimento econômico sustentável e o fortalecimento da estrutura produtiva de São Bernardo”, diz o presidente Valter Moura.

Prefeitura arrecada menos que o previsto

A dificuldade financeira é um dos pontos destacados desde o início do governo do prefeito Orlando Morando (PSDB), que alegou ter assumido a gestão com dívida na casa de R$ 196 milhões em restos a pagar, e desde, então implementa políticas públicas de austeridade. Além disso, o chefe do Executivo aponta que a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2017 apresenta números reais abaixo do programado.

De acordo com a peça, o valor projetado pela gestão anterior para o ano dentro da Administração Direta foi de R$ 4,7 bilhões. Esse número, porém, não deve fechar. Pelos cálculos atuais do Paço, a receita total para deve atingir apenas R$ 3,2 bilhões. Conforme balanço fechado dentro do primeiro semestre, a estimativa para o período era de R$ 2,7 bilhões, mas entrou nos cofres de São Bernardo apenas R$ 1,8 bilhão.

A Prefeitura trabalha no sentido de alavancar o crescimento e atrair novas empresas, apesar do momento econômico desfavorável. No dia 11 de agosto, por exemplo, 364 trabalhadores da Ford que se encontravam em regime de layoff foram demitidos. A empresa alega necessidade de adequar os níveis de mão de obra às demandas do mercado.

No dia anterior, Morando participou da inauguração de nova unidade da M.Shimizu, no bairro Pauliceia, que contou com investimentos próximos a R$ 10 milhões. A empresa, que deixou a Capital, atende a cadeia das maiores montadoras de veículos do País e tem previsão de faturar R$ 55 milhões em 2017.