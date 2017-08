Economia de R$ 1 milhão por dia. Conquista de investimentos de quase R$ 400 milhões em infraestrutura. Criação de postos de trabalho. Esses são alguns dos destaques dos primeiros meses da gestão de Orlando Morando (PSDB) à frente da Prefeitura de São Bernardo. Em entrevista à RD em Revista, o chefe do Executivo fez um balanço do governo e projetou os futuros projetos para a cidade que completa 464 anos dia 20 de agosto.

Economia e investimentos

Com 14 milhões de desempregados no Brasil, São Bernardo se transformou em um dos poucos municípios do País a conquistar boa quantidade de postos de trabalho com grupo de empresas que chegaram ao município neste ano. Entre os últimos anúncios está a M. Shimizu, especializada em tecnologia que vai transferir sua estrutura fabril da Capital para uma área de mais 5 mil m², com investimentos na ordem de R$ 10 milhões e 170 postos de trabalho, mais proposta de ampliação de vagas.

“Não estou dizendo que ‘roubei’ a fábrica do (prefeito da Capital) João Doria (PSDB). Eles precisavam de uma nova área. Mas é muito bom para São Bernardo. Estamos conseguindo atrair muitas empresas para o município e preparando um projeto de lei para enviar ao Legislativo até setembro, que incentiva a chegada de novas empresas. A nossa grande preocupação, antes de pensar na arrecadação, é gerar novos postos de trabalho”, afirma.

Outro destaque da área econômica foi a confirmação da produção dos modelos Polo e Virtus, na fábrica da Volkswagen, em São Bernardo. Morando chegou a ir até a matriz da montadora, na Alemanha, para garantir os investimentos já acordados no Brasil.

Considerada por Orlando Morando o principal presente de aniversário, a aprovação pelo Senado da autorização de assinatura de um contrato com a CAF (Corporação Andina de Fomento), para investimentos de US$ 125 milhões (R$ 397 milhões), irá destravar as obras de infraestrutura, principalmente de mobilidade urbana e drenagem. A verba será utilizada para a conclusão da obra do corredor Leste-Oeste. A intenção é entregar as obras nas avenidas Luiz Pequini, Rotary e José Odorizzi, além da construção dos viadutos da Praça dos Bombeiros, Robert Kenney e da avenida Castelo Branco, e da duplicação da Samuel Aizemberg.

Outra construção que será concluída é o Centro Seco, obra do projeto Drenar que visa acabar com as enchentes na região central. Segundo Morando, ainda resta finalizar o túnel que passa por baixo da rua Jurubatuba e finalizar o piscinão subterrâneo que fica no Paço. Por consequência também será revitalizada toda a esplanada e o estacionamento utilizado pelos funcionários da Prefeitura e da Câmara.

“Isso tudo aconteceu graças à economia feita no município nos primeiros dias. Foi R$ 1 milhão por dia nos primeiros 100 dias de mandato. Inclusive isso foi destacado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Somos vistos com bons olhos com a nossa economia, corte de 30% dos cargos comissionados e o fim de algumas regalias na Prefeitura. Queremos usar de forma correta aquilo que vem do bolso da população”, disse o prefeito sobre a dívida referente aos restos a pagar.

Educação

A gestão de Orlando Morando também implantou neste ano o programa Educar Mais, para a instalação de escola em tempo integral. Segundo a Prefeitura, até dezembro 10 escolas municipais terão acesso à ação com benefício a quase 3 mil alunos, que têm acesso a aulas de várias disciplinas na área de cultura e esporte, além de aulas de inglês. “Tive a oportunidade de visitar uma escola e os alunos me receberam com cartazes escritos ‘Welcome mayor’ (bem-vindo prefeito, em inglês), cantando algumas músicas em inglês. Isso valoriza muito o programa, pois quem disse que o filho do trabalhador não pode aprender inglês? São alunos do primeiro ano, beneficiados de maneira grandiosa, isso vai ser muito bom para a vida deles”, revela o tucano, ao lembrar que os alunos também têm direito a refeições a mais nas instituições de ensino.

À RD em Revista, Morando também afirmou que conseguiu economizar na compra do material escolar em 50%. “Diminuímos de R$ 6 milhões para R$ 3 milhões. Conseguimos comprar o dobro do material de escolar, com qualidade. Também já entregamos os kits de uniforme escolar e a partir do ano que vem, pode garantir, vamos entregar uniforme e material no primeiro dia de aula”.

Saúde

O chefe do Executivo são-bernardense destacou o programa Saúde Prioridade, que acabou com as filas de consultas e exames no município. “Eram mais de 70 mil pessoas na fila de exames. Algumas ficaram por dois ou três anos nessa situação. Agora zeramos essa fila e já entramos na nova fase que é o Saúde Prioridade Cirurgia, pois foi criada demanda de cirurgia, então vamos zerar essa fila também”, explicou. Ainda dentro do programa, foram realizados exames de oftalmologia em 2,7 mil crianças da rede municipal de ensino, e detectados problemas de visão em 367 alunos, que receberam óculos.

Também foram iniciadas as obras do Hospital de Urgência que substituirá o Pronto Socorro Central. Atualmente, 100 homens trabalham na construção e outros 500 serão contratados. A expectativa é que o empreendimento seja entregue em 2019, com 217 leitos e 1,5 mil funcionários no atendimento.

Segurança

Na tentativa de diminuir o número de pancadões no município foi instituído o programa Noite Tranquila, em parceria com as polícias Civil e Militar. Segundo o balanço da Polícia Militar, em julho 327 pessoas suspeitas forma abordadas, 92 veículos sofreram vistoria, houve aplicação de 69 multas de trânsito e cinco automóveis foram apreendidos por infrações de trânsito, além de outro três que acabaram reclusos por som alto.

Legislativo

Oficialmente com 20 dos 28 vereadores na base aliada, Orlando Morando não teve problemas nos primeiros meses de relação com o Legislativo. Foram aprovadas 57 propostas do Executivo até o início de agosto. Entre os principais temas está a lei Parede Limpa, que prevê punições aos pichadores. Foram mais de 60 prisões desde o início do programa, em abril.

Outros destaques vão para proposta que cobra das concessionárias das rodovias os recursos referentes ao atendimento de pacientes que acidentaram fora de São Bernardo; e a redução de 0,5% para 0,25% no repasse para o Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Também ocorreu a votação do PRT (Programa de Regularização Tributária). Na primeira fase foram arrecadados R$ 41,5 milhões. Também conhecida como Refis, a ação foi prorrogada até o dia 30 de outubro. A expectativa é de que ainda neste ano seja enviado para o crivo dos vereadores a proposta de reforma administrativa.

Aniversário

Mesmo em momento de economia, São Bernardo organizou mais de 100 ações para o mês de comemoração, entre inaugurações de obras e novos projetos. O destaque vai para a volta do baile de aniversário que será organizado no Pavilhão Vera Cruz, no dia 19 de agosto. A renda dos convites será revertida para o Fundo de Solidariedade, sob o comando de Carla Morando, a primeira-dama.

Orlando Morado diz que a casa está sendo colocada em ordem. “Estamos dando valor ao que é entregue para a Prefeitura cuidar. Vamos trabalhar para melhorar ainda mais o município. Vamos trabalhar muito para fazer a nossa São Bernardo uma cidade melhor”, completa.