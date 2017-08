Após participar da 10ª edição do BoomSPDesign 2017 – Fórum Internacional de Arquitetura, Design e Arte no Lounge Bienal, no Parque Ibirapuera, o Club&Casa Design desembarca no Golden Square Shopping com a exposição Club&Casa Autoral, que apresenta criações autorais de seus associados.

Até 16 de setembro, clientes do centro de compras poderão conferir 20 projetos de banquinhos que chamam a atenção pela criatividade, design arrojado e modernidade expostos em frente à loja da Todeschini, no Piso L1. As peças foram selecionadas dentre os mais de 100 inscritos do Club&Casa Autoral. Os profissionais responsáveis passaram pelo curso de Prototipagem Rápida desenvolvido exclusivamente para a ocasião em parceria com a Lab 74.

Considerado um ecossistema funcional e co-criativo de arquitetura, decoração e design, o Club&Casa Design tem como propósito prestigiar profissionais e lojistas desses segmentos. Nesta edição do projeto Autoral, Albrecht Bangert, Beto Cocenza, Bruno Faucz, Bruno Lima, Henrique Steyer e Paul Clemence foram os responsáveis por julgar criatividade, funcionalidade e ergonomia dos banquinhos inscritos.

Participam da exposição os escritórios de arquitetura Barbara Dundes, Beatriz Fabri, Claudia Hypólito, Claudia Kaissar, Cristina Ribeiro, Daniela Marim, Eduardo Kacinskis, Elaine Delegredo e Luciana Côrrea, Evelin Sayar, Guilherme Nicoletti, IBD Arquitetura e Interiores, Leben Arquitetura, Leila Libardi, MEET Arquitetura, Natanael Felipe, Paula Carvalho, Ricardo Lopez, Tatiana Spencer, Vanessa Sant’Anna e WM Arquitetura.