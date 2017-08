Carille confirma escalação do Corinthians e deixa Jadson no banco

O técnico Fábio Carille confirmou a equipe do Corinthians para encarar o Vitória neste sábado, às 16 horas, no Itaquerão, com Clayson como titular e Jadson no banco de reservas. Após o treinamento desta sexta-feira, realizado no CT Joaquim Grava, o comandante corintiano confirmou as suas opções.

“Foi o terceiro treino com bola dele, então ele vai para o banco de reservas. Se eu precisar dele, dependendo da característica do jogo, conto com ele”, disse Carille, se referindo a Jadson. “Ele tem uma essência de armador. Perco um pouco na marcação, mas o Clayson tem mais velocidade e também pode fazer essa função de armação. Darei mais liberdade para ele ajudar na criação”, explicou.

O treinador assegurou que a opção é apenas pela questão física e que Jadson deve voltar ao time em breve. “Gostei muito do jogo com o Sport e o Jadson fez apenas três treinamentos em um mês e não dá para iniciar, pois está sem ritmo. Quando ele estiver em melhores condições, ele volta”, assegurou.

O Corinthians, assim, vai enfrentar o Vitória com a seguinte formação: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Romero, Rodriguinho e Clayson; Jô.

Sob o comando de Carille, o elenco participou nesta sexta de uma atividade tática em que o treinador separou o grupo entre titulares e reservas, com o meia Pedrinho ficando como curinga, atuando pelas duas equipes. O garoto treinou normalmente, após ser poupado da atividade de quinta-feira, por causa de dores no joelho.

A formação reserva atuou com os seguintes jogadores de linha: Léo Príncipe, Léo Santos, Paulo Roberto e Moisés; Fellipe Bastos, Camacho, Giovanni Augusto, Jadson e Marquinhos Gabriel; Kazim. O zagueiro Pablo, recuperado de lesão na coxa, correu em torno do gramado e a previsão é de que ele retorne aos gramados dentro de duas semanas.