Durante o mês de aniversário de São Bernardo, 45 estabelecimentos – entre restaurantes, bares, padarias, sorveterias, pizzarias e lanchonetes – entre os principais da cidade selecionaram um prato com desconto especial, que vai de 15% a 50%. O programa “Aniversário com Desconto”, lançado no restaurante-escola do Cenforpe, no bairro Planalto, faz parte do calendário de festejos em celebração ao 464º aniversário da cidade. O programa dura até 3 de setembro.

“É preciso usar a criatividade para driblar as dificuldades impostas pela crise econômica. Fechamos uma parceria com custo zero para o município, que irá movimentar os restaurantes da cidade e atrair o público que costuma sair de nossa cidade para consumir. Estabelecemos uma relação no qual todo mundo ganha: o comerciante, o consumidor e a cidade”, afirmou o prefeito Orlando Morando.

“As pessoas terão a oportunidade de conhecer os pratos mais tradicionais de São Bernardo com desconto. Ficamos muito felizes com a adesão dos comerciantes. Ao apresentar o projeto, imaginávamos atrair cerca de 30 estabelecimentos. Entretanto, conseguimos fechar com 45 locais mais tradicionais da cidade. Superamos em quase 50% a meta”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Hiroyuki Minami.

Entre as opções de restaurantes com descontos estão o American Prime Steakhouse, Bacalhau e Vinho, Bar Central, Bar do Bolinho, Bistrô da Enoteca, Costelaria Berlin, entre outros. Para fazer uma refeição com preço promocional, basta acessar o site www.saobernardo.sp.gov.br e imprimir o voucher ou fazer o download, apresentando-o na tela do celular.