Originalmente produzido com charque (carne seca) e purê de macaxeira (aipim ou mandioca), o escondidinho tem o mesmo preparo, enquanto o recheio é substituído por uma diversidade de ingredientes, como frango, camarão, carne moída e espinafre, e até o purê de mandioca pela batata. Prato popular do Nordeste, forra bem o estômago, agrada muitos paladares e cabe no bolso de muita gente, por isso conquistou bares e restaurantes.

No ABC, o que não falta é onde comer escondidinho. Um do lugares é a Cachaçaria Central, em Santo André. Com cinco sabores de escondidinho, até para vegetarianos. De bacalhau, camarão, costela, carne seca e palmito, custam entre R$ 56 e R$ 70. Se pedir a versão mini, individual, paga entre R$ 32 e R$ 42, conforme o recheio. Proprietário e chef de cozinha, Heriton Borghi garante que o segredo é o frescor da mandioca e dos derivados da água. “Tenho a casa há 16 anos e o escondidinho sempre fez parte do cardápio, é um dos pratos mais solicitados aqui”, conta o chef.

O Bar do Vado, em Ribeirão Pires, tenta sempre inovar quando o assunto é escondidinho. “A receita é da minha esposa Lindalva e ele foge do tradicional, pois ela o incrementa para deixar o salgado mais cremoso”, diz Ivaldo Araújo, proprietário da casa, que vende escondidinhos há 11 anos. Quem quiser experimentar, pode escolher entre recheios de carne seca, frango, bacalhau e queijo, e esperar a cumbuca ficar pronta, sempre preparada na hora. O preço varia de R$ 22 a R$ 31. O bar Liverpool, em São Bernardo, é outro endereço de escondido, como aperitivo. Nos sabores carne seca e camarão, é um abre apetite para as diversas opções do cardápio.

Agora se a intenção é ter quantidade, a franquia Água Doce Cachaçaria, também na cidade, tem escondidinho família em variedade e quantidade. Suficiente para três pessoas, o escondidinho (carne seca), o amontoadinho (camarão), o arrumadinho (frango) e o portuguesinho (bacalhau) são incrementados com requeijão e mozzarella e acompanham arroz para quem vai acompanhado. (Colaborou Giullia Micali)

Serviço

Cachaçaria Central – rua Lino Jardim, 863, S.André. Tel.: 4427-8040.

Bar do Vado – rua Mal. Humberto de A.C. Branco, 235, R.Pires. Tel.: 4823-3386.

Liverpool – av. Kennedy, 819, São Bernardo. Tel.: 4123-4929.

Água Doce – av. das Nações Unidas, 206, São Bernardo. Telefone: 4124-6003.