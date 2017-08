Book Friday da Amazon tem descontos de até 80%

A Amazon, site de venda de livros digitais e físicos, está com a promoção Book Friday, espécie de Black Friday de livros. As ofertas vão até as 23h59 desta sexta-feira (18), com mais de 30 mil títulos disponíveis, com até 80% de desconto e frete grátis para todo o Brasil.

Além da venda de livros, clientes também podem adquirir o aparelho Kindle de R$ 299 por R$ 219 e o Kindle Paperwhite, diferencial com iluminação em LED, alta resolução e acesso Wi-Fi de R$ 479 por R$ 399.

Alguns livros impressos na promoção de 80% off são Harry Potter e a Pedra Filosofal, de J. K. Rolling, de R$ 38,50 por R$ 17,90; edição ilustrada exclusiva de A Guerra dos Tronos, de George R.R. Martin, de R$ 129 por R$ 54,90; Quatro Vidas de Um Cachorro, de W. Bruce Cameron, de R$ 34,90 por R$ 12,70; e Caixa de Pássaros, de Josh Malerman, de R$ 34,90 por R$ 6,87.