A boneca amaldiçoada que fez sucesso na primeira versão voltou para as telonas nesta quinta-feira (17). Annabelle 2 – A Criação do Mal é, na verdade, uma prequel da história do longa-metragem lançado em 2014. Na direção, está o sueco David Sandberg (Quando as Luzes de Apagam), que assina ao lado do roteirista Gary Dauberman, responsável pelo primeiro script, e do produtor James Wan (Sobrenatural).

O capítulo narra a criação da boneca, feita por um artesão (Anthony LaPaglia, da série Without a Trace), que perde sua filha tragicamente. Samuel Mullins e a esposa (Miranda Otto, de O Senhor dos Anéis) decidem abrir a casa onde moram para abrigar uma freira e meninas desalojadas de um orfanato. O artesão se torna alvo de sua própria criação, a boneca Annabelle, desta vez possuída por um demônio.

O primeiro capítulo de Annabelle estreou depois do sucesso de Invocação do Mal (2013). Os dois filmes de Invocação do Mal foram inspirados nas histórias contadas pelo casal de demonologistas Ed e Lorraine Warren. A boneca Annabelle, totalmente diferente da que apareceu nas telonas do cinema, é mantida em uma caixa de madeira no Museu dos Warren, ao lado de outros artigos adquiridos em exorcismos e investigações paranormais do casal. Classificação: 14 anos

João, o Maestro

O cineasta Mauro Lima (Tim Maia) dirige uma história de superação brasileira, que também chegou às telonas nesta quinta-feira. João, o Maestro, conta a vida do pianista e maestro João Carlos Martins, que se destacou na música internacional, mas precisou parar a carreira após dois acidentes que tiram os movimentos das mãos. João se reinventa e arruma uma forma de não sair do palco. Davi Campolongo, Rodrigo Pandolfo (Vai que Dá Certo 2) e Alexandre Nero (Getúlio) interpretam Martins em suas fases. Classificação: 14 anos (Colaborou Raíssa Ribeiro)