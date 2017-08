A USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul) recebe no campus Bela Vista cinco apresentações da peça Da Vinci, Maquiavel e Eu, com o ator Tadeu Di Pyetro. O espetáculo tem como eixo central a busca do ser humano pelo caminho correto e, em consequência, seu equilíbrio emocional, a felicidade e a realização plena, na ótica de Leonardo da Vinci e Niccolò Maquiavelli. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados com 1 hora de antecedência. As apresentações acontecem dias 24 e 31 de agosto e 14, 21 e 28 de setembro, às 20h.