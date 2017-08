O Teatro Municipal de Santo André recebe, no domingo (20/08), às 18h, apresentação única da peça Emmanuel – A luz de Chico Xavier. A peça é um mergulho numa história que começa no antigo Egito e se estende até os dias de hoje, com sete atores que se revezam em mais de 30 personagens, desde Allan Kardec, Jesus Cristo, Padre Manuel da Nóbrega até o Senador Públio Lentulus. Em uma conversa entre Chico e Emmanuel, o espectador conhece a trajetória de reencarnações, a conversa pessoal com Jesus Cristo e seu trabalho junto ao médium Chico Xavier. Ingressos R$ 40 (antecipado) e R$ 60 (no dia). Texto e direção Edu Rodrigues. Classificação 10 anos.