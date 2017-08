Wesley Safadão chega ao Estância nesta sexta

O cantor de forró Wesley Safadão, que está no topo das paradas da música brasileira, se apresenta nesta sexta-feira (18), no Estância Alto da Serra, em São Bernardo. Conhecido pelos sucessos Camarote, Vou dar Virote e Sou Ciumento Mesmo, possui ainda uma lista de parcerias com nomes de peso na música nacional, como Anitta, Matheus e Kauan, Ivete Sangalo e muito mais.

Em entrevista ao RD, Safadão conta que trabalha as músicas gravadas no DVD WS in Miami Beach, e que já iniciou o lançamento do projeto. “Ainda faremos uma turnê nos Estados Unidos, mas os fãs que estiverem no show de sexta-feira já poderão conferir algumas músicas do meu novo projeto, como Ar Condicionado no 15, Ressaca de Saudade e Ninguém é de Ferro, será uma festa muito animada”, diz o forrozeiro de Fortaleza, Ceará.

Wesley Safadão sobe no palco do Estância a partir das 21h, com os ingressos estão a partir de R$ 80. Informações: estanciaaltodaserra.com.br.

Serviço

Wesley Safadão – Sexta-feira (18), às 21h. Estância Alto da Serra. Estrada Nevio Carlone, 03, Riacho Grande, São Bernardo. Telefone 4101-5000. Ingressos a partir de R$ 80. Informações: estanciaaltodaserra.com.br

(Colaborou Amanda Lemos)